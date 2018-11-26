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شكرا لقرائتكم التجارة تشهر بـ10 أشخاص من مصدري الشيكات بدون رصيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمصدري شيكات بدون رصيد كما فرضت عليهم عقوبات بالسجن والغرامة.
وفي التفاصيل، شهرت الوزارة بكل من: “خالد بن مساعد المطيري” وفرضت عليه عقوبة بغرامة سبعة آلاف ريال وسجنه 3 أشهر، و” ذايد بن جدعان الشمري” وعقوبته: ” السجن شهرين وغرام سبعة آلاف ريال ” ومصطفى بن محمد البكري وعقوبته: غرامة سبعة آلاف ريال” و”أحمد بن علي العامري” وعقوبته: ” السجن 5 أشهر وغرامة سنة آلاف ريال”.
كما شهرت بـ ” عبدالجبار بن علي الخميس ” وعقوبته: ” السجن 4 أشهر وتغريمه خمسة آلاف ريال”، و” فهد بن هواش العلياني” وعقوبته: ” السجن 3 أشهر وغرامة 4 آلاف ريال”، و” ساجد بن ذياب الظفيري” وعقوبته: ” غرامة ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال “.
وأيضاً التشهير بـ ” خالد بن عبدالعزيز المسلم” وعقوبته: ” غرامة ثلاثة آلاف ريال وسجنه شهرين”، و” ياسر حسين هارون” وعقوبته: ” غرامة ثلاثة آلاف ريال “، و” مشاري بن عبدالله المطيري” وعقوبته: ” غرامة ألف ريال”.
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