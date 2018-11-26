شكرا لقرائتكم فيديو.. أول تعليق من أمانة الشرقية على غرق الشوارع والأنفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قال محمد الصفيان، المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية، في أول تعليق له على غرق العديد من الأحياء بالمنطقة بمياه الأمطار خلال الساعات القليلة الماضية، إن الأمطار التي هطلت خلال 5 ساعات فقط بلغت 125 ملليمتراً، وهي حالة استثنائية حيث تُعادل سنة مطرية كاملة.

وأضاف، في اتصال هاتفي، مع برنامج “معالي متابعات الخليج 365” المذاع عبر فضائية ” إم بي سي”، أنه تم تصريف أكثر من مليوني و400 ألف متر مكعب من خلال محطات وآليات الصرف، وتم نشر أكثر من 500 عامل و380 معدة وآلية.

وتابع الصفيان أنه تم التعامل مع الكثير من الطرق والأحياء، ويجري التعامل مع بعض الأحياء التي لا يوجد بها شبكات تصريف الأمطار.

وعن غرق حي “الفاخرية 1″، قال: إن الحي يوجد به نظام تصريف وسيتم تسلم المخطط بالكامل عام 1441 هـ.

أما عن أسباب غرق نفق الأمير نايف مع الملك فهد رغم أنه تكلف قرابة الـ30 مليون ريال قال متحدث أمانة الشرقية “إن النفق شهد حالات مطرية عديدة، وتم إغلاقه احترازياً حتى يتم استيعاب كميات الأمطار فيه، وكذلك الأحياء القريبة كانت تصب مياهها في النفق ويجري التعامل معه وافتتاحه مرة أخرى”.

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