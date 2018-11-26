8 ميزات خفية بـ"آيفون" ستغير طريقة تعاملك مع الهاتف تماماً

محمد بن مسعود - الدمام - معظمها موجود على هواتف "آيفون X" وما هي أعلى

يستخدم عدد كبير من الأشخاص هواتف "آيفون" بالأخص الهواتف الحديثة منها، ولا يعلم تمتعها بعدد من المزايا الخفية، التي ربما ستغير من طريقة تعامله مع الهاتف تماماً.

ونشر موقع "تومز غايد" التقني المتخصص، تقريراً حول تلك المزايا الخفية.

وجاءت على النحو التالي:

1- تبديل التطبيقات:

يمكن لأصحاب هواتف "آيفون X"، وما هو أحدث، التبديل سريعاً بين التطبيقات بتمرير سريع أسفل الشاشة.

ويمكن تنفيذ ذلك الأمر عن طريق التمرير أسفل الشاشة يميناً أو يساراً عبر مؤشر الصفحة الرئيسية، ليظهر لك شريط أفقي يمكّنك من التبديل بين التطبيقات بسهولة شديدة.

2- ضوابط المهام المتعددة:

من المعروف أن مؤشر الصفحة الرئيسية ينقلك إلى صفحة الهاتف الرئيسية؛ لكن إذا مررت على ذلك المؤشر ببطء إلى أعلى ثم تركته، فسينقلك إلى عرض المهام المتعددة الخاصة بهاتفك، والذي سيمكنك من معاينة جميع التطبيقات التي استخدمتها مؤخراً؛ ليمكنك من إغلاقه نهائياً أو فتحه مرة أخرى.

3- تخصيص مركز التحكم

يعتبر مركز التحكم أو Control Center، مكاناً يسهل الوصول إليه بسرعة للوصول إلى ميزات هاتفك دون فتح أي تطبيق، ولفتح التطبيق يمكنك التمرير سريعاً لأسفل من الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة؛ ليمكنك من خلاله تشغيل الموسيقى أو البودكاست، أو إيقافها، أو ضبط مستوى الصوت أو السطوع، أو إلغاء الاتصال بالواي فاي أو البلوتوث.

4- عكس التطبيقات الساطعة:

إذا كنت تستخدم هاتف "آيفون" في الليل، وترى أن واجهة أي تطبيق ساطعة بصورة مبالغ فيها، يمكنك استخدام ميزة "عكس التطبيقات الساطعة" من خيار "Accessibility"، الموجود في أيقونة مركز التحكم أو Control Center، ثم تحديد خيارSmart Contvert Colors، ستجد كل التطبيقات ذات الألوان الساطعة يتم عكسها بصورة تلقائية لتتلاءم مع أجواء الليل، بصورة ذكية.

5- تشغيل الكاميرا أو الكشاف سريعاً:

ستجد في الجزء السفلي من شاشة تأمين هواتف "آيفون X" وما أعلى منها، رمزان صغيران، المصباح اليدوي "الكشاف" على اليسار، والكاميرا على اليمين، أما إذا كان هاتفك من فئة أقل يمكن أن تضغط على مستشعر بصمة الأصبع ضغطة طويلة، ستجد أن المصباح اليدوي بدأ في العمل.

6- عرض شاشة اليوم:

على يسار مركز الإشعارات بهواتف "آيفون" يوجد ميزة خفية لا يعلمها الكثيرون؛ ألا وهي "شاشة اليوم" التي يوجد بها عناصر صغيرة يطلق عليها "widgets" والتي يوجد بها التطبيقات المفيدة التي تستخدمها يومياً واختصاراتها.

لمشاهدتها يمكنك فقط التمرير لأسفل من أعلى الشاشة لعرض مركز الإشعارات، ثم اسحب من اليسار إلى اليمين لعرض "شاشة اليوم"، ويمكنك التمرير لأسفل والنقر فوق أي أيقونة لتحرير اختيار الأدوات.

7- إدارة الإشعارات:

يتوافر في نظام تشغيل "آي أو إس 12" ميزة خفية تمكن مستخدم "آيفون" من إدارة الإشعارات الخاصة به مباشرة من مركز الإشعارات.

كل ما عليك التمرير سريعاً من اليمين إلى اليسار على أي منها؛ لتظهر لك قائمة فرعية يمكنك من خلالها التحكم في الإشعارات.

8- اختصارات "سيري":

تحتاج تلك الميزة إلى تنزيلها من متجر التطبيقات؛ حتى تتمكن من تشغيل اختصارات مفيدة جداً للمساعد الصوتي "سيري"، دون الحاجة إلى برمجة، وستجدها تحت اسم Siri Shortcuts.