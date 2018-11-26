انتشر بعد الأمطار .. تحذيرات من الفطر الأبيض بالكويت: لا تقتربوا منه "إنه سام"

محمد بن مسعود - الدمام - "البيئة": أكثر من 600 صنف ويحتوي على "المواد المسبّبة للحساسية المحمولة جواً"

حذّرت الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت من تناول الفطر الأبيض الذي انتشر في البلاد بعد هطول الأمطار، مؤكدة أنه سام ويسبّب الحساسية.

وقالت الهيئة العامة للبيئة، إن "أحد الخبراء المختصين بعلم الفطريات في البلاد ذكر أن نوع الفطر الأبيض الذي انتشر في الكويت بمناطق مختلفة بعد الأمطار والسيول الأيام الماضية، قد ينتمي إلى نوع (Amanita) الذي يحتوي على أكثر من 600 صنف، ويكون الأغلبية منها سام، لاحتوائه على المواد المسبّبة للحساسية المحمولة جواً".

وأهابت الهيئة، بحسب صحيفة "الرأي"، بالمواطنين والمقيمين عدم الاقتراب من هذا النوع، وتجنب أكل هذه الأصناف من الفطريات.