انت الان تتابع "البلوي" إلى رتبة رائد في مرور تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - يتلقى الرائد عبد الله بن محمد عويضة البلوي، التهاني بمناسبة صدور قرار ترقيته إلى رتبة رائد في مرور منطقة تبوك. ويعد "البلوي" من الكفاءات المميزة، وكان مديراً لمرور محافظة حقل، قبل أن ينتقل إلى مرور تبوك في شعبة السير والسلامة المرورية. "البلوي" إلى رتبة رائد في مرور تبوك صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-26 يتلقى الرائد عبد الله بن محمد عويضة البلوي، التهاني بمناسبة صدور قرار ترقيته إلى رتبة رائد في مرور منطقة تبوك. ويعد "البلوي" من الكفاءات المميزة، وكان مديراً لمرور محافظة حقل، قبل أن ينتقل إلى مرور تبوك في شعبة السير والسلامة المرورية. 26 نوفمبر 2018 - 18 ربيع الأول 1440 10:33 AM يتلقى الرائد عبد الله بن محمد عويضة البلوي، التهاني بمناسبة صدور قرار ترقيته إلى رتبة رائد في مرور منطقة تبوك. ويعد "البلوي" من الكفاءات المميزة، وكان مديراً لمرور محافظة حقل، قبل أن ينتقل إلى مرور تبوك في شعبة السير والسلامة المرورية. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "البلوي" إلى رتبة رائد في مرور تبوك ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

شكرا لقرائتكم خبر عن "البلوي" إلى رتبة رائد في مرور تبوك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .