فيديو متداول .. رئيس بلدية الليث: لهذا السبب لن تكون السيول المنقولة بهذا الشكل مستقبلاً

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توقع رئيس بلدية محافظة الليث المهندس محمد القحطاني؛ في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية السيول المنقولة التي دهمت المحافظة مساء الجمعة الماضي، وتسببت في احتجاز عديد من الأسر وإتلاف الممتلكات، أن السيول لن تأتي مرة أخرى إلى المحافظة بهذا الشكل بعد انهيار السد الترابي، مؤكداً أنها ستأتي موزعة، نظراً لعامل السد الذي قاد إلى تجمع مياه الأمطار والسيول.
وقال "القحطاني"؛ خلال وقوفه ميدانياً بحضور المحافظ وأحد مسؤولي الدفاع المدني، معلقاً على السيول المنقولة التي دهمت المحافظة، مساء الجمعة الماضي، وخلّفت الكثير من الأضرار: "لن نوصل إلى هذه المرحلة من السيول ولن تأتي السيول بهذا الشكل، بعد أن فاض السد"، مشيراً إلى أن السيول المنقولة ستكون بشكل موزع وأخف بكثير من ذي قبل، ولفت إلى أن السد؛ قاد إلى تجمع مياه الأمطار والسيول، على مدى يوم ويومين.
من جانبه، أكد محافظ الليث أن اللجنة المختصة بالأضرار الناجمة عن السيول، تقوم بحصر المواقع المتضررة بناءً على الدراسات الموجودة من البلدية والدفاع المدني، للظهور بنتائج وحلول مستقبلية تعرض على الجهات المختصة، ومن ثم الرفع لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل.
فيديو متداول .. رئيس بلدية الليث: لهذا السبب لن تكون السيول المنقولة بهذا الشكل مستقبلاًعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2018-11-26
توقع رئيس بلدية محافظة الليث المهندس محمد القحطاني؛ في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية السيول المنقولة التي دهمت المحافظة مساء الجمعة الماضي، وتسببت في احتجاز عديد من الأسر وإتلاف الممتلكات، أن السيول لن تأتي مرة أخرى إلى المحافظة بهذا الشكل بعد انهيار السد الترابي، مؤكداً أنها ستأتي موزعة، نظراً لعامل السد الذي قاد إلى تجمع مياه الأمطار والسيول.
وقال "القحطاني"؛ خلال وقوفه ميدانياً بحضور المحافظ وأحد مسؤولي الدفاع المدني، معلقاً على السيول المنقولة التي دهمت المحافظة، مساء الجمعة الماضي، وخلّفت الكثير من الأضرار: "لن نوصل إلى هذه المرحلة من السيول ولن تأتي السيول بهذا الشكل، بعد أن فاض السد"، مشيراً إلى أن السيول المنقولة ستكون بشكل موزع وأخف بكثير من ذي قبل، ولفت إلى أن السد؛ قاد إلى تجمع مياه الأمطار والسيول، على مدى يوم ويومين.
من جانبه، أكد محافظ الليث أن اللجنة المختصة بالأضرار الناجمة عن السيول، تقوم بحصر المواقع المتضررة بناءً على الدراسات الموجودة من البلدية والدفاع المدني، للظهور بنتائج وحلول مستقبلية تعرض على الجهات المختصة، ومن ثم الرفع لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل.
26 نوفمبر 2018 - 18 ربيع الأول 1440
10:33 AM
فيما أكد المحافظ أن لجنة الأضرار تقوم بالحصر للظهور بنتائج حلول وعرضها على أمير مكة
توقع رئيس بلدية محافظة الليث المهندس محمد القحطاني؛ في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية السيول المنقولة التي دهمت المحافظة مساء الجمعة الماضي، وتسببت في احتجاز عديد من الأسر وإتلاف الممتلكات، أن السيول لن تأتي مرة أخرى إلى المحافظة بهذا الشكل بعد انهيار السد الترابي، مؤكداً أنها ستأتي موزعة، نظراً لعامل السد الذي قاد إلى تجمع مياه الأمطار والسيول.
وقال "القحطاني"؛ خلال وقوفه ميدانياً بحضور المحافظ وأحد مسؤولي الدفاع المدني، معلقاً على السيول المنقولة التي دهمت المحافظة، مساء الجمعة الماضي، وخلّفت الكثير من الأضرار: "لن نوصل إلى هذه المرحلة من السيول ولن تأتي السيول بهذا الشكل، بعد أن فاض السد"، مشيراً إلى أن السيول المنقولة ستكون بشكل موزع وأخف بكثير من ذي قبل، ولفت إلى أن السد؛ قاد إلى تجمع مياه الأمطار والسيول، على مدى يوم ويومين.
من جانبه، أكد محافظ الليث أن اللجنة المختصة بالأضرار الناجمة عن السيول، تقوم بحصر المواقع المتضررة بناءً على الدراسات الموجودة من البلدية والدفاع المدني، للظهور بنتائج وحلول مستقبلية تعرض على الجهات المختصة، ومن ثم الرفع لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل.
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المصدر : الخليج 365
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