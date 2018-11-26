"التدريب التقني": أكثر من 33 ألف متقدم ومتقدمة لبرنامج "أُتقن"

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كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن أعداد المتقدمين والمتقدمات للدورات التدريبية التي يقدمها برنامج التدريب المجتمعي "أُتقن" في أسبوعه الثالث؛ إذ وصلت إلى 33370 متقدماً ومتقدمة، بما نسبته 73 % للرجال و27 % للنساء.
وحققت منطقة مكة المكرّمة العدد الأكثر إقبالاً من المتقدمين بنسبة 25 % تلتها منطقة الرياض بنسبة 20 % من إجمالي أعداد المتقدمين والمتقدمات، وتصدّرت دورات صيانة الجوّال المرتبة الأولى من حيث أعداد المتقدمين تلتها صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني.
وتشتمل الدورات في المرحلة الرابعة من البرنامج على 21 دورة؛ منها 9 دورات للبنين، أبرزها الكهرباء والتمديدات المنزلية، والتبريد والتكييف، وصيانة السيارات، إضافة إلى مقدمة في أمن المعلومات (الأمن السيبراني)، إلى جانب 11 تخصصاً مشتركاً للجنسين، أبرزها: شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، إضافة إلى مهارات تصميم الجرافيك، وصيانة الجوّال، وتخصص التجميل وتصفيف الشعر للبنات.
وأُضيفت في هذه المرحلة 8 دورات جديدة، هي: مقدمة في لغة الطيران، والعوامل البشرية في الطيران، وأساسيات الديناميكا الهوائية، إضافة إلى مقدمة في أجهزة الطائرات ومكوناتها، ومقدمة في سلامة الطيران، والروبوت والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مقدمة في مايكروسوفت أوفيس، وإدارة الفعاليات والمناسبات.
ويستمر البرنامج في مرحلته الرابعة مدة خمسة أسابيع بعد أن وجّه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد؛ بتمديد أسبوع إضافي لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المتقدمين وإتاحة الفرصة للراغبين في الحصول على الدورات المقدمة في مناطق المملكة وبشهادات معتمدة، وخصصت المؤسسة رابطاً للتسجيل والتقديم على هذه الدورات https://ctc.tvtc.gov.sa/
تأتي هذه الدورات في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030 وتلبية لرغبات المواطنين والمواطنات في تطوير مهاراتهم في المجالات التقنية والمهنية، وامتلاك المهارات والمبادئ الأساسية في تلك المجالات المحددة، حيث ستُنفّذ الدورات في عدد من الوحدات التدريبية الموزعة في جميع المدن والمحافظات بالمملكة؛ للتسهيل على المواطنين والمواطنات في الحصول على الدورات التي يرغبون فيها، وسيُمنح المتدربون بعد انتهاء الدورات شهادات معتمدة من المؤسسة.
"التدريب التقني": أكثر من 33 ألف متقدم ومتقدمة لبرنامج "أُتقن"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-26
كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن أعداد المتقدمين والمتقدمات للدورات التدريبية التي يقدمها برنامج التدريب المجتمعي "أُتقن" في أسبوعه الثالث؛ إذ وصلت إلى 33370 متقدماً ومتقدمة، بما نسبته 73 % للرجال و27 % للنساء.
وحققت منطقة مكة المكرّمة العدد الأكثر إقبالاً من المتقدمين بنسبة 25 % تلتها منطقة الرياض بنسبة 20 % من إجمالي أعداد المتقدمين والمتقدمات، وتصدّرت دورات صيانة الجوّال المرتبة الأولى من حيث أعداد المتقدمين تلتها صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني.
وتشتمل الدورات في المرحلة الرابعة من البرنامج على 21 دورة؛ منها 9 دورات للبنين، أبرزها الكهرباء والتمديدات المنزلية، والتبريد والتكييف، وصيانة السيارات، إضافة إلى مقدمة في أمن المعلومات (الأمن السيبراني)، إلى جانب 11 تخصصاً مشتركاً للجنسين، أبرزها: شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، إضافة إلى مهارات تصميم الجرافيك، وصيانة الجوّال، وتخصص التجميل وتصفيف الشعر للبنات.
وأُضيفت في هذه المرحلة 8 دورات جديدة، هي: مقدمة في لغة الطيران، والعوامل البشرية في الطيران، وأساسيات الديناميكا الهوائية، إضافة إلى مقدمة في أجهزة الطائرات ومكوناتها، ومقدمة في سلامة الطيران، والروبوت والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مقدمة في مايكروسوفت أوفيس، وإدارة الفعاليات والمناسبات.
ويستمر البرنامج في مرحلته الرابعة مدة خمسة أسابيع بعد أن وجّه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد؛ بتمديد أسبوع إضافي لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المتقدمين وإتاحة الفرصة للراغبين في الحصول على الدورات المقدمة في مناطق المملكة وبشهادات معتمدة، وخصصت المؤسسة رابطاً للتسجيل والتقديم على هذه الدورات https://ctc.tvtc.gov.sa/
تأتي هذه الدورات في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030 وتلبية لرغبات المواطنين والمواطنات في تطوير مهاراتهم في المجالات التقنية والمهنية، وامتلاك المهارات والمبادئ الأساسية في تلك المجالات المحددة، حيث ستُنفّذ الدورات في عدد من الوحدات التدريبية الموزعة في جميع المدن والمحافظات بالمملكة؛ للتسهيل على المواطنين والمواطنات في الحصول على الدورات التي يرغبون فيها، وسيُمنح المتدربون بعد انتهاء الدورات شهادات معتمدة من المؤسسة.
26 نوفمبر 2018 - 18 ربيع الأول 1440
10:13 AM
في أسبوعه الثالث .. حققت مكة المكرّمة العدد الأكثر إقبالاً بنسبة 25 %
كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن أعداد المتقدمين والمتقدمات للدورات التدريبية التي يقدمها برنامج التدريب المجتمعي "أُتقن" في أسبوعه الثالث؛ إذ وصلت إلى 33370 متقدماً ومتقدمة، بما نسبته 73 % للرجال و27 % للنساء.
وحققت منطقة مكة المكرّمة العدد الأكثر إقبالاً من المتقدمين بنسبة 25 % تلتها منطقة الرياض بنسبة 20 % من إجمالي أعداد المتقدمين والمتقدمات، وتصدّرت دورات صيانة الجوّال المرتبة الأولى من حيث أعداد المتقدمين تلتها صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني.
وتشتمل الدورات في المرحلة الرابعة من البرنامج على 21 دورة؛ منها 9 دورات للبنين، أبرزها الكهرباء والتمديدات المنزلية، والتبريد والتكييف، وصيانة السيارات، إضافة إلى مقدمة في أمن المعلومات (الأمن السيبراني)، إلى جانب 11 تخصصاً مشتركاً للجنسين، أبرزها: شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، إضافة إلى مهارات تصميم الجرافيك، وصيانة الجوّال، وتخصص التجميل وتصفيف الشعر للبنات.
وأُضيفت في هذه المرحلة 8 دورات جديدة، هي: مقدمة في لغة الطيران، والعوامل البشرية في الطيران، وأساسيات الديناميكا الهوائية، إضافة إلى مقدمة في أجهزة الطائرات ومكوناتها، ومقدمة في سلامة الطيران، والروبوت والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مقدمة في مايكروسوفت أوفيس، وإدارة الفعاليات والمناسبات.
ويستمر البرنامج في مرحلته الرابعة مدة خمسة أسابيع بعد أن وجّه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد؛ بتمديد أسبوع إضافي لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المتقدمين وإتاحة الفرصة للراغبين في الحصول على الدورات المقدمة في مناطق المملكة وبشهادات معتمدة، وخصصت المؤسسة رابطاً للتسجيل والتقديم على هذه الدورات https://ctc.tvtc.gov.sa/
تأتي هذه الدورات في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030 وتلبية لرغبات المواطنين والمواطنات في تطوير مهاراتهم في المجالات التقنية والمهنية، وامتلاك المهارات والمبادئ الأساسية في تلك المجالات المحددة، حيث ستُنفّذ الدورات في عدد من الوحدات التدريبية الموزعة في جميع المدن والمحافظات بالمملكة؛ للتسهيل على المواطنين والمواطنات في الحصول على الدورات التي يرغبون فيها، وسيُمنح المتدربون بعد انتهاء الدورات شهادات معتمدة من المؤسسة.
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المصدر : الخليج 365
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