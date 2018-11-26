"تعظيم البلد الحرام" يُهدي "تاريخ مكة" لوحات تذكارية

محمد بن مسعود - الدمام - لِمَا قدمه المركز من دعم علمي لحملة "مكة كلها حرم"

أهدى مدير عام مشروع تعظيم البلد الحرام الشيخ سعيد الغامدي مدير مركز تاريخ مكة الدكتور فواز الدهاس لوحة تذكارية فاخرة على ما قدمه المركز من دعم علمي لحملة "مكة كلها حرم" التي أطلقها المشروع في ذي الحجة الماضي وما زالت مستمرة في عدة جهات حكومية.

وأهدى الغامدي في اللقاء ذاته، لوحتين لمؤلفيْ كتاب "أعلام وحدود الحرم المكي الشريف" الدكتور سعود الثبيتي والدكتور خضران الثبيتي؛ لما تحقق من فائدة من إصدارهما العلمي للحملة ومنتجاتها التي تم نشرها على نطاق واسع بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية بمكة المكرمة.