"تعظيم البلد الحرام" يُهدي "تاريخ مكة" لوحات تذكارية

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أهدى مدير عام مشروع تعظيم البلد الحرام الشيخ سعيد الغامدي مدير مركز تاريخ مكة الدكتور فواز الدهاس لوحة تذكارية فاخرة على ما قدمه المركز من دعم علمي لحملة "مكة كلها حرم" التي أطلقها المشروع في ذي الحجة الماضي وما زالت مستمرة في عدة جهات حكومية.
وأهدى الغامدي في اللقاء ذاته، لوحتين لمؤلفيْ كتاب "أعلام وحدود الحرم المكي الشريف" الدكتور سعود الثبيتي والدكتور خضران الثبيتي؛ لما تحقق من فائدة من إصدارهما العلمي للحملة ومنتجاتها التي تم نشرها على نطاق واسع بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية بمكة المكرمة.
"تعظيم البلد الحرام" يُهدي "تاريخ مكة" لوحات تذكاريةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-26
أهدى مدير عام مشروع تعظيم البلد الحرام الشيخ سعيد الغامدي مدير مركز تاريخ مكة الدكتور فواز الدهاس لوحة تذكارية فاخرة على ما قدمه المركز من دعم علمي لحملة "مكة كلها حرم" التي أطلقها المشروع في ذي الحجة الماضي وما زالت مستمرة في عدة جهات حكومية.
وأهدى الغامدي في اللقاء ذاته، لوحتين لمؤلفيْ كتاب "أعلام وحدود الحرم المكي الشريف" الدكتور سعود الثبيتي والدكتور خضران الثبيتي؛ لما تحقق من فائدة من إصدارهما العلمي للحملة ومنتجاتها التي تم نشرها على نطاق واسع بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية بمكة المكرمة.
26 نوفمبر 2018 - 18 ربيع الأول 1440
09:49 AM
لِمَا قدمه المركز من دعم علمي لحملة "مكة كلها حرم"
أهدى مدير عام مشروع تعظيم البلد الحرام الشيخ سعيد الغامدي مدير مركز تاريخ مكة الدكتور فواز الدهاس لوحة تذكارية فاخرة على ما قدمه المركز من دعم علمي لحملة "مكة كلها حرم" التي أطلقها المشروع في ذي الحجة الماضي وما زالت مستمرة في عدة جهات حكومية.
وأهدى الغامدي في اللقاء ذاته، لوحتين لمؤلفيْ كتاب "أعلام وحدود الحرم المكي الشريف" الدكتور سعود الثبيتي والدكتور خضران الثبيتي؛ لما تحقق من فائدة من إصدارهما العلمي للحملة ومنتجاتها التي تم نشرها على نطاق واسع بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية بمكة المكرمة.
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المصدر : الخليج 365
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