وظائف نسائية شاغرة بـ "التدريب التقني" .. التقديم يبدأ غداً

محمد بن مسعود - الدمام - عبر الموقع الإلكتروني .. "إدارية وفنية" وفي مدينة الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حاجتها إلى شغل عددٍ من الوظائف الإدارية والفنية النسائية وذلك في مدينة الرياض.

وأكّدت المؤسسة أن التقديم على الوظائف يبدأ غداً الثلاثاء 19 ربيع الأول 1440هـ، حتى الثالث والعشرين من الشهر نفسه عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة http://www.tvtc.gov.sa.

واشترطت المؤسسة على المتقدمات للوظائف الحصول على تقدير لا يقل عن جيد سواءً للبكالوريوس أو الدبلوم، وألا تكون المتقدمة تشغل وظيفة حكومية.

ونوّهت إلى أن التقديم على الوظائف يكون على المسمى والمرتبة التي تطابق شغل الوظيفة فعلاً من واقع المؤهلات والخبرات، وعلى المتقدمة طباعة رقم الطلب وإرفاقه مع الأوراق الرسمية عند المقابلة.

ولمزيدٍ من الاستفسارات خصصت المؤسسة بريداً إلكترونياً للتواصل [email protected]