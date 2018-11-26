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انت الان تتابع وظائف نسائية شاغرة بـ "التدريب التقني" .. التقديم يبدأ غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حاجتها إلى شغل عددٍ من الوظائف الإدارية والفنية النسائية وذلك في مدينة الرياض.
وأكّدت المؤسسة أن التقديم على الوظائف يبدأ غداً الثلاثاء 19 ربيع الأول 1440هـ، حتى الثالث والعشرين من الشهر نفسه عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة http://www.tvtc.gov.sa.
واشترطت المؤسسة على المتقدمات للوظائف الحصول على تقدير لا يقل عن جيد سواءً للبكالوريوس أو الدبلوم، وألا تكون المتقدمة تشغل وظيفة حكومية.
ونوّهت إلى أن التقديم على الوظائف يكون على المسمى والمرتبة التي تطابق شغل الوظيفة فعلاً من واقع المؤهلات والخبرات، وعلى المتقدمة طباعة رقم الطلب وإرفاقه مع الأوراق الرسمية عند المقابلة.
ولمزيدٍ من الاستفسارات خصصت المؤسسة بريداً إلكترونياً للتواصل [email protected]
وظائف نسائية شاغرة بـ "التدريب التقني" .. التقديم يبدأ غداًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-26
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حاجتها إلى شغل عددٍ من الوظائف الإدارية والفنية النسائية وذلك في مدينة الرياض.
وأكّدت المؤسسة أن التقديم على الوظائف يبدأ غداً الثلاثاء 19 ربيع الأول 1440هـ، حتى الثالث والعشرين من الشهر نفسه عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة http://www.tvtc.gov.sa.
واشترطت المؤسسة على المتقدمات للوظائف الحصول على تقدير لا يقل عن جيد سواءً للبكالوريوس أو الدبلوم، وألا تكون المتقدمة تشغل وظيفة حكومية.
ونوّهت إلى أن التقديم على الوظائف يكون على المسمى والمرتبة التي تطابق شغل الوظيفة فعلاً من واقع المؤهلات والخبرات، وعلى المتقدمة طباعة رقم الطلب وإرفاقه مع الأوراق الرسمية عند المقابلة.
ولمزيدٍ من الاستفسارات خصصت المؤسسة بريداً إلكترونياً للتواصل [email protected]
26 نوفمبر 2018 - 18 ربيع الأول 1440
09:47 AM
عبر الموقع الإلكتروني .. "إدارية وفنية" وفي مدينة الرياض
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حاجتها إلى شغل عددٍ من الوظائف الإدارية والفنية النسائية وذلك في مدينة الرياض.
وأكّدت المؤسسة أن التقديم على الوظائف يبدأ غداً الثلاثاء 19 ربيع الأول 1440هـ، حتى الثالث والعشرين من الشهر نفسه عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة http://www.tvtc.gov.sa.
واشترطت المؤسسة على المتقدمات للوظائف الحصول على تقدير لا يقل عن جيد سواءً للبكالوريوس أو الدبلوم، وألا تكون المتقدمة تشغل وظيفة حكومية.
ونوّهت إلى أن التقديم على الوظائف يكون على المسمى والمرتبة التي تطابق شغل الوظيفة فعلاً من واقع المؤهلات والخبرات، وعلى المتقدمة طباعة رقم الطلب وإرفاقه مع الأوراق الرسمية عند المقابلة.
ولمزيدٍ من الاستفسارات خصصت المؤسسة بريداً إلكترونياً للتواصل [email protected]
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المصدر : الخليج 365
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