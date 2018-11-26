شاهد.. سفارة المملكة بالبرازيل تحتفي بالوفد المشارك بمؤتمر ساوباولو

محمد بن مسعود - الدمام - "القائم بالأعمال" نوّه بما تَحقق من نجاحات في أعمال المؤتمر هذا العام

احتفت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، بنائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري رئيس وفد المملكة، بأعمال مؤتمر"تعليم اللغة العربية بين الواقع والمأمول"، الذي نظمه مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية بمشاركة 400 باحث وعالم من مختلف دول العالم.

ورحّب القائم بالأعمال بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل محمد بن عبدالحميد خان، في مستهل الحفل، بالدكتور توفيق السديري والوفد السعودي المشارك بأعمال المؤتمر؛ منوهاً بما تحقق من نجاحات في أعمال المؤتمر هذا العام؛ مشيراً إلى أنها غير مستغربة على وزارة الشؤون الإسلامية التي تحظى بمتابعة مستمرة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وكل العاملين بالوزرة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

حضر الحفل رئيس مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي الشيخ أحمد بن علي الصيفي، ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية للمطبوعات والبحث العلمي الشيخ عبدالعزيز الحمدان، وممثلي السلك الدبلوماسي والقناصل المعتمدين والفخرية لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، ورؤساء الجمعيات والجامعات الإسلامية بأمريكا اللاتينية وجمع من الجالية المسلمة.