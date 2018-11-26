- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
انت الان تتابع شاهد.. سفارة المملكة بالبرازيل تحتفي بالوفد المشارك بمؤتمر ساوباولو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
احتفت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، بنائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري رئيس وفد المملكة، بأعمال مؤتمر"تعليم اللغة العربية بين الواقع والمأمول"، الذي نظمه مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية بمشاركة 400 باحث وعالم من مختلف دول العالم.
ورحّب القائم بالأعمال بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل محمد بن عبدالحميد خان، في مستهل الحفل، بالدكتور توفيق السديري والوفد السعودي المشارك بأعمال المؤتمر؛ منوهاً بما تحقق من نجاحات في أعمال المؤتمر هذا العام؛ مشيراً إلى أنها غير مستغربة على وزارة الشؤون الإسلامية التي تحظى بمتابعة مستمرة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وكل العاملين بالوزرة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.
حضر الحفل رئيس مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي الشيخ أحمد بن علي الصيفي، ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية للمطبوعات والبحث العلمي الشيخ عبدالعزيز الحمدان، وممثلي السلك الدبلوماسي والقناصل المعتمدين والفخرية لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، ورؤساء الجمعيات والجامعات الإسلامية بأمريكا اللاتينية وجمع من الجالية المسلمة.
شاهد.. سفارة المملكة بالبرازيل تحتفي بالوفد المشارك بمؤتمر ساوباولوعبدالله العنزي الخليج 365 2018-11-26
احتفت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، بنائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري رئيس وفد المملكة، بأعمال مؤتمر"تعليم اللغة العربية بين الواقع والمأمول"، الذي نظمه مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية بمشاركة 400 باحث وعالم من مختلف دول العالم.
ورحّب القائم بالأعمال بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل محمد بن عبدالحميد خان، في مستهل الحفل، بالدكتور توفيق السديري والوفد السعودي المشارك بأعمال المؤتمر؛ منوهاً بما تحقق من نجاحات في أعمال المؤتمر هذا العام؛ مشيراً إلى أنها غير مستغربة على وزارة الشؤون الإسلامية التي تحظى بمتابعة مستمرة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وكل العاملين بالوزرة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.
حضر الحفل رئيس مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي الشيخ أحمد بن علي الصيفي، ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية للمطبوعات والبحث العلمي الشيخ عبدالعزيز الحمدان، وممثلي السلك الدبلوماسي والقناصل المعتمدين والفخرية لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، ورؤساء الجمعيات والجامعات الإسلامية بأمريكا اللاتينية وجمع من الجالية المسلمة.
26 نوفمبر 2018 - 18 ربيع الأول 1440
09:45 AM
"القائم بالأعمال" نوّه بما تَحقق من نجاحات في أعمال المؤتمر هذا العام
احتفت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، بنائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري رئيس وفد المملكة، بأعمال مؤتمر"تعليم اللغة العربية بين الواقع والمأمول"، الذي نظمه مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية بمشاركة 400 باحث وعالم من مختلف دول العالم.
ورحّب القائم بالأعمال بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل محمد بن عبدالحميد خان، في مستهل الحفل، بالدكتور توفيق السديري والوفد السعودي المشارك بأعمال المؤتمر؛ منوهاً بما تحقق من نجاحات في أعمال المؤتمر هذا العام؛ مشيراً إلى أنها غير مستغربة على وزارة الشؤون الإسلامية التي تحظى بمتابعة مستمرة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وكل العاملين بالوزرة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.
حضر الحفل رئيس مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي الشيخ أحمد بن علي الصيفي، ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية للمطبوعات والبحث العلمي الشيخ عبدالعزيز الحمدان، وممثلي السلك الدبلوماسي والقناصل المعتمدين والفخرية لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، ورؤساء الجمعيات والجامعات الإسلامية بأمريكا اللاتينية وجمع من الجالية المسلمة.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، شاهد.. سفارة المملكة بالبرازيل تحتفي بالوفد المشارك بمؤتمر ساوباولو ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سفارة المملكة بالبرازيل تحتفي بالوفد المشارك بمؤتمر ساوباولو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .