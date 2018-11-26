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انت الان تتابع بديلة عن السجن.. هنا أول عقوبة مرورية تنفّذ داخل مستشفى الأفلاج وهذه مدتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
استقبل مستشفى الأفلاج العام، أحد المخالفين المفروض عليه عقوبة بديلة عن عقوبة السجن؛ وذلك بعد توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين الصحة والمرور يتم خلالها فرض عقوبات بديلة تلزم المخالفين لتعليمات المرور بالخدمة داخل المستشفيات؛ حيث قضى المخالف 24 ساعة عمل داخل المستشفى من خلال زيارة المرضى ومصابي الحوادث والمكوث معهم وتقديم الخدمة لهم.
من جهته، ذكر المتحدث الرسمي لمستشفى الأفلاج العام فهد آل ظافر لـ"الخليج 365"، أن الفريق الطبي رافق المخالف طيلة تنفيذ العقوبة داخل المستشفى؛ من خلال زيارة المرضى المنومين ومصابي الحوادث المرورية، واطلع على بعض البرامج التوعوية التي تحاكي الالتزام بالسلامة المرورية وطرق التقيد بها.
يُذكر أن هذه الحالة تعتبر أول عقوبة مرورية تنفذ داخل مستشفى الأفلاج.
بديلة عن السجن.. هنا أول عقوبة مرورية تنفّذ داخل مستشفى الأفلاج وهذه مدتهامسلّم الهواملة الخليج 365 2018-11-26
استقبل مستشفى الأفلاج العام، أحد المخالفين المفروض عليه عقوبة بديلة عن عقوبة السجن؛ وذلك بعد توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين الصحة والمرور يتم خلالها فرض عقوبات بديلة تلزم المخالفين لتعليمات المرور بالخدمة داخل المستشفيات؛ حيث قضى المخالف 24 ساعة عمل داخل المستشفى من خلال زيارة المرضى ومصابي الحوادث والمكوث معهم وتقديم الخدمة لهم.
من جهته، ذكر المتحدث الرسمي لمستشفى الأفلاج العام فهد آل ظافر لـ"الخليج 365"، أن الفريق الطبي رافق المخالف طيلة تنفيذ العقوبة داخل المستشفى؛ من خلال زيارة المرضى المنومين ومصابي الحوادث المرورية، واطلع على بعض البرامج التوعوية التي تحاكي الالتزام بالسلامة المرورية وطرق التقيد بها.
يُذكر أن هذه الحالة تعتبر أول عقوبة مرورية تنفذ داخل مستشفى الأفلاج.
26 نوفمبر 2018 - 18 ربيع الأول 1440
09:41 AM
وفق اتفاقية شراكة مجتمعية أحد طرفيها "الصحة".. والمتحدث الرسمي يوضح لـ"الخليج 365"
استقبل مستشفى الأفلاج العام، أحد المخالفين المفروض عليه عقوبة بديلة عن عقوبة السجن؛ وذلك بعد توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين الصحة والمرور يتم خلالها فرض عقوبات بديلة تلزم المخالفين لتعليمات المرور بالخدمة داخل المستشفيات؛ حيث قضى المخالف 24 ساعة عمل داخل المستشفى من خلال زيارة المرضى ومصابي الحوادث والمكوث معهم وتقديم الخدمة لهم.
من جهته، ذكر المتحدث الرسمي لمستشفى الأفلاج العام فهد آل ظافر لـ"الخليج 365"، أن الفريق الطبي رافق المخالف طيلة تنفيذ العقوبة داخل المستشفى؛ من خلال زيارة المرضى المنومين ومصابي الحوادث المرورية، واطلع على بعض البرامج التوعوية التي تحاكي الالتزام بالسلامة المرورية وطرق التقيد بها.
يُذكر أن هذه الحالة تعتبر أول عقوبة مرورية تنفذ داخل مستشفى الأفلاج.
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المصدر : الخليج 365
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