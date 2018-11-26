سياسي / بولندا تدعو أوكرانيا وروسيا إلى التحلي بضبط النفس

موسكو 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسدعا نائب وزير الخارجية البولندي، باتوش تشيخوتسكي، اليوم، أوكرانيا وروسيا إلى التحلي بضبط النفس فيما يتعلق بالوضع في بحر آزوف.ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن نائب الوزير البولندي قوله للصحفيين "في الوضع الحالي، نتوقع استعادة حرية الملاحة من قبل روسيا، وندعو الجانبين للتحلي بضبط النفس".يذكر أن حالة الملاحة في بحر أزوف كانت قد تأزمت في بداية هذا العام بعد أن قامت السلطات الأوكرانية في مارس الماضي باحتجاز سفينة الصيد الروسية "نورد"، متهمة قبطانها بالقيام بزيارة غير مشروعة إلى منطقة القرم بهدف إلحاق الضرر بمصالح الدولة، كما تم في أغسطس الماضي احتجاز سفينة روسية أخرى وهي ناقلة وقود "ميخانيك بوغودين".// انتهى //10:44ت م0040