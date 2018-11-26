السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الفلسطينية

رام الله 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم مطالبة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، حركة حماس الاستجابة لمبادرة الرئيس محمود عباس، بالعودة إلى الشرعية وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وتمكين الحكومة في قطاع غزة للقيام بواجباتها كما تقوم في الضفة الغربية.وأشارت إلى تمديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال محافظ القدس عدنان غيث حتى يوم الخميس المقبل، بعد اختطافه فجرًا من منزله بحي سلوان جنوب القدس المحتلة.وسلطت الضوء على المخطط الأميركي الذي يجري الإعداد له لفصل نحو نصف عمال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) التي تعمل على مساعدة الفلسطينيين.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بدعوة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان وجرائم المستوطنين اليومية وعن تداعياتها الكارثية على السلام برمتها.وتحدثت عن دعوة كبير قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، جميع المسلمين في العالم والجاليات المسلمة المنتشرة في كافة الدول، إلى زيارة مدينة القدس أولى القبلتين وثاني الحرمين الشريفين.وتطرقت إلى إعلان وزارة الصحة العراقية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والأمطار التي اجتاحت عددًا من مدن البلاد خلال اليومين الماضيين إلى 21 حالة وفاة و178 إصابة.// انتهى //10:43ت م0039