السعودية اليوم / ارتفاع عدد مصابي زلزال إيران إلى 646 شخصًا

عام / ارتفاع عدد مصابي زلزال إيران إلى 646 شخصًا
طهران 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واس
ارتفعت حصيلة زلزال كرمانشاه غرب إيران إلى 646 مصابًا حتى السادسة من صباح الاثنين (الثانية والنصف فجرًا بتوقيت جرينتش).
ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس جامعة العلوم الطبية بمحافظة كرمانشاه "أنه لم ترد أي أنباء عن وقوع وفيات جراء الزلزال".
وأضاف، أن غالبية المصابين أصيبوا بسبب حالة من الهلع وتمت معالجة 610 منهم.
وكان زلزال بقوة 4ر6 درجات على مقياس ريختر ضرب مساء الأحد ضواحي مدينة سربل ذهاب بمحافظة كرمانشاه. ووقع الزلزال على عمق سبعة كيلومترات من سطح الأرض وعلى بعد 17 كلم
من مدينة سربل ذهاب. وكان زلزال أيضًا، بقوة 3ر7 على مقياس ريختر ضرب غرب كرمانشاه في نوفمبر من العام الماضي، أدى إلى مقتل 620 شخصًا وإصابة أكثر من 12 ألفًا آخرين.
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