السعودية اليوم / أمين منطقة نجران يتفقد عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها



نجران 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واس

تفقد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أمس، عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها داخل مدينة نجران.

وشملت الجولة مشروع نفق طريق الملك سعود، ومشروع نفق طريق الملك عبدالعزيز بحي الفيصلية، كما وقف على الأعمال الجاري تنفيذها بدوار قصر المصمك بطريق الملك عبدالعزيز شرق المدينة وأعمال التحسين والتجميل بطريق الملك عبدالعزيز، والمركز الحضاري، حيث اطلع على سير العمل ونسب الإنجاز والمراحل المتبقية من الأعمال في تلك المشروعات.

// انتهى //

10:37ت م

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نجران 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واستفقد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أمس، عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها داخل مدينة نجران.وشملت الجولة مشروع نفق طريق الملك سعود، ومشروع نفق طريق الملك عبدالعزيز بحي الفيصلية، كما وقف على الأعمال الجاري تنفيذها بدوار قصر المصمك بطريق الملك عبدالعزيز شرق المدينة وأعمال التحسين والتجميل بطريق الملك عبدالعزيز، والمركز الحضاري، حيث اطلع على سير العمل ونسب الإنجاز والمراحل المتبقية من الأعمال في تلك المشروعات.// انتهى //10:37ت م0037

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