السعودية اليوم / فريق شبكة الدراج السعودي للدراجات النارية يزور الدوادمي

عام / فريق شبكة الدراج السعودي للدراجات النارية يزور الدوادمي
الدوادمي 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واس
قام فريق شبكة الدراج السعودي للدراجات النارية بزيارة لمحافظة الدوادمي، ضمن مبادرة مكتب هيئة السياحة والتراث الوطني في محافظة الدوادمي "اكتشف سياحة الدوادمي".
وقام الفريق بزيارة للمواقع السياحية والتراثية في المحافظة على مدى يومين زار فيهما فيضة مطربة أحد المنتزهات البرية بقطاع السر، وقرية القنور التراثية ومتحف المشوح في ساجر، كما زار الفريق مسجد الملك عبد العزيز التاريخي بمركز الخفيفية، ثم توجه الفريق إلى مدينة الدوادمي، حيث زار جدارية وحدة وطن ومتحف موضي العصيمي، وبيت الفنانين بالمحافظة، وقرية مصدة التراثية ومرسم الفنان أحمد الدحيم وقرية الشعراء التراثية.
واختتم فريق شبكة الدراج السعودي زيارته إلى مركز عروى لزيارة مواقعها التراثية والأثرية، مشيدين بما شاهدوه من معالم سياحية وتراثية تزخر بها المحافظة والمراكز التابعة لها.
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10:31ت م
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