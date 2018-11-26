عام / القوات الإسرائيلية تعتقل عشرات المقدسين
القدس المحتلة 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، عشرات المقدسين، بينهم عدد كبير من أبناء حركة فتح في المدينة المقدسة وأسرى محررون.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة شملت كل أحياء وبلدات مدينة القدس طالت 35 مقدسيًا
يشار إلى أن هذه الاعتقالات تأتي بعد الوقفة الاحتجاجية التي نفذها نشطاء في شارع صلاح الدين قرب سور القدس التاريخي مساء أمس احتجاجًا على اعتقال الاحتلال لمحافظ القدس عدنان غيث وتمديد اعتقاله حتى الخميس.
// انتهى //
10:22ت م
0033
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / القوات الإسرائيلية تعتقل عشرات المقدسين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .