السعودية اليوم / القوات الإسرائيلية تعتقل عشرات المقدسين

القدس المحتلة 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، عشرات المقدسين، بينهم عدد كبير من أبناء حركة فتح في المدينة المقدسة وأسرى محررون.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة شملت كل أحياء وبلدات مدينة القدس طالت 35 مقدسيًايشار إلى أن هذه الاعتقالات تأتي بعد الوقفة الاحتجاجية التي نفذها نشطاء في شارع صلاح الدين قرب سور القدس التاريخي مساء أمس احتجاجًا على اعتقال الاحتلال لمحافظ القدس عدنان غيث وتمديد اعتقاله حتى الخميس.// انتهى //10:22ت م0033