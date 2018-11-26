السعودية اليوم / مقتل ما لا يقل عن 18 من قوات الأمن الأفغانية في كمين غرب البلاد

عام / مقتل ما لا يقل عن 18 من قوات الأمن الأفغانية في كمين غرب البلاد
كابول 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واس
قتل ما لا يقل عن 18 عنصرًا من قوات الأمن الأفغانية في كمين نصبته عناصر من حركة طالبان بإقليم فراه غرب البلاد.
وقال داد الله قانع وشاه محمود نعيمي، العضوان بمجلس الإقليم، إن الحادث أسفر عن إصابة ما لا يقل عن أربعة آخرين.
وذكر المسؤولان أن القوات كانت في طريقها من مدينة فراه عاصمة الإقليم إلى منطقة لاش-إي جوان عندما وقعوا في الكمين الذي نصبه المسلحون.
يذكر أن عدة هجمات دموية أسفرت عن أكثر من مئة قتيل من قوات الأمن في الإقليم خلال الشهر الحالي فقط.
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