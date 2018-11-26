شاهد.. مسعفتان صغيرتان تجذبان أنظار الزوار بطلاقتهما أمام 3 وزراء

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

بكل ثقة واقتدار وقفت الطالبتان بالمرحلة الابتدائية "جنى" و"مشاعل" أمام 3 وزراء وقيادات في التعليم والصحة، تشرحان لهم خطوات عملية في الإسعافات الأولية، وذلك خلال زيارتهم جناح الشؤون الصحية المدرسية بـتعليم مكة في اللقاء الوزاري السنوي لمديري الصحية المدرسية المقام بوزارة التعليم بمدينة الرياض.

وتفصيلاً، شاهد كل من وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ووزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الاتصالات المهندس عبدالله السواحة، وعدد من القيادات في وزارتَي التعليم والصحة، تطبيقًا حيًّا للإنعاش القلبي الرئوي من طلاب وطالبات مكة المكرمة.

وتفاعل الوزراء والقيادات بكل اهتمام وتقدير مع العرض المتمكن والأداء المتميز من المسعفتين الصغيرتين، وتوجوه بتحيتهما والتصفيق لهما.

وعبَّرت الطالبتان بالصف السادس الابتدائي بكل براءة لـ"سبق" عن سعادتهما بالمشاركة في المعرض، وتقديم العروض للوزراء وللحضور، وهما لا تملان من إعادتها، وتستجيبان بكل سرور لأي زائر وسط إعجاب بجرأتهما وثقتهما بنفسيهما.

وكان وزير التعليم قد افتتح صباح أمس أعمال اللقاء السنوي لمديري الشؤون الصحية المدرسية الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بمقر وزارة التعليم بالرياض، بحضور وزير الصحة ووزير الاتصالات، وعدد من القيادات في وزارتَي التعليم والصحة.

ودشن الوزراء مشروع الربط الإلكتروني بين وزارتَي التعليم والصحة الذي يهدف لتبادل البيانات والمعلومات الصحية للطلاب والطالبات، وذلك ضمن إطار مشروع التكامل الذي تسعى لتحقيقه وزارة التعليم مع وزارة الصحة، ويشمل (14) محورًا، منها التعامل مع الحالات الطبية الطارئة، والصحة النفسية للطلاب، والرقابة على التغذية في المدارس، والملف الصحي للطلاب في نظام نور.

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