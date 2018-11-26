شكرا لقرائتكم تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على طالب بسلك على وجهه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تكشّفت تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على طالب بسلك كهربائي على وجهه، في إحدى المدارس بمنطقة جازان.

وأعلن ولي أمر الطالب المعتدى عليه بالضرب من قبل معلمه بسلك كهربائي على وجهه، عن عفوه عن المعلم، متهمًا إدارة تعليم صامطة بتجاهل شكاوى أولياء الأمور.

وأوضح متابعات الخليج 365 أنه تنازل عن حق ابنه الخاص في الواقعة، وأن ما يشغله هو مسألة التعامل مع أولياء أمور الطلاب من قبل الإدارات.

يذكر أن منطقة جازان، شهدت بالأمس حادثة مؤسفة، حيث تعرض طالب للضرب على وجهه بسلك كهربائي.

وتفاعلت إدارة تعليم جازان، مع شكوى ولي أمر الطالب، الذي تعرض للاعتداء بالضرب بسلك كهربائي على وجهه، من قِبل معلمه بإحدى مدارس صامطة.

ووجهت إدارة التعليم بمنطقة جازان بتشكيل لجنة عاجلة، للتحقيق في شكوى ولي الأمر الطالب.

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