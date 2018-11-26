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شكرا لقرائتكم بالأرقام.. ميناء ينبع التجاري يحقق رقماً قياسياً جديداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - حقق ميناء ينبع التجاري رقماً قياسياً جديداً عبر مناولته 1,24 مليون طن من مختلف أنواع البضائع العامة الصادرة والواردة، وذلك خلال الربع الثالث من العام 2018م، مقارنة بـ 557 ألف طن لذات الفترة من العام السابق 2017م بزيادة غير مسبوقة بلغت 124%.
يأتي ذلك في إطار جهود إدارة الميناء الساعية إلى تعزيز القدرة التشغيلية بعد انتهاء المشاريع التطويرية بالميناء؛ إلى جانب جهود الهيئة العامة للموانئ “موانئ” نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع مستوى قدراتها التشغيلية واللوجستية؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
ويتطلع الميناء إلى الاستمرار في تحقيق إنجازات أخرى جديدة من خلال استقطاب خطوط ملاحية جديدة واستقبال مختلف أحجام السفن؛ ليواكب ما يشهده من نقلة نوعية على مختلف الأصعدة وإبراز موقعه الاقتصادي في المنطقة بشكل عام.
يذكر أن ميناء ينبع التجاري حقق معدلات قياسية خلال التسعة أشهر الماضية لعام 2018م، عبر مناولته 3.08 ملايين طن، مقارنة بـ 2.11 مليون طن لذات الفترة من العام السابق 2017م بزيادة قدرها %46 .
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