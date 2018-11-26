شكرا لقرائتكم ماذا تعرف عن أعلى وسام في البحرين الذي حصل عليه ولي العهد؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تأتي زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للبحرين ثاني محطاته الخارجية، لتعكس عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية والبحرين وتطابق وجهات النظر في شتى المجالات.

ومنح ملك البحرين حمد بن عيسى، “وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة” من الدرجة الممتازة الأولى لولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله-، يوم أمس، تقديراً لجهوده في دعم وتعزيز العلاقات السعودية البحرينية.

ماذا تعرف عن وسام الشيخ عيسى

– يحمل اسم “الشيخ عيسى آل خليفة” وهو أمير دولة البحرين والذي تولى الحكم في يوليو من عام 1957 وتوفي في عام 1999.

– نشأ وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وفق مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976، وأجريت تعديلات عليه في 2008 و2018.

– أقره مجلس الشورى ومجلس النواب البحريني وتم التصديق عليه.

حصل عليه خادم الحرمين الملك عبدالله

– حصل عليه خادم الحرمين الشريفين السابق الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله-، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي.

– توجد في البحرين أوسمة أخرى منها وسام القلادة الخليفية، وسام النهضة للملك حمد، وسام أحمد الفاتح، وسام الإقدام العسكري، وسام البحرين، وسام الكفاءة، وسام حوار.

ليس للورثة حق في حملها

– تبقى الأوسمة وبراءاتها في حيازة الشخص الممنوحة له على سبيل التذكار دون أن يكون لأي من ورثته حق حملها.

– لا يجوز التصرف في الأوسمة المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز الحجز عليها.

– يحتفظ في الديوان الأميري البحريني بجميع الأختام والسجلات والأوراق المتعلقة بالأوسمة ويدون في سجل خاص بكل وسام أسماء حامليه ووصفهم الرسمي والاجتماعي ودرجة الوسام الممنوح وتاريخ وسبب منحه.

– تحتفظ كل وزارة بسجل تدون فيه أسماء حاملي الأوسمة والتفصيلات سالفة الذكر بالنسبة لمن يتقرر منحهم أوسمة من العاملين بها أو الذين رشحتهم لنيل الأوسمة من غيرهم.

– الأوسمة المحددة بالقانون مملوكة لدولة البحرين ويحتفظ بها في الديوان الأميري، ولا يجوز صنعها إلا في المحل الذي يحدد لذلك.

التعليم تحقق في الاعتداء على طالب بسلك كهربائي



وزارة العدل تعلن بدء التقديم على المسابقة الوظيفية.. هنا رابط التقديم



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.