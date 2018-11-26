"تعليم الرياض" تنفي شائعة فَصْل المعلم المعتدى عليه بإحدى المدارس الأهلية

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

نفت إدارة تعليم الرياض ما تداولته عدد من منصات التواصل الاجتماعي حول قيام إحدى المدارس الأهلية بفَصْل معلم إرضاء لولية أمر بعد أن اعتدت وتلفظت عليه.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي الغامدي لـ"سبق" أنه لا صحة لما ذُكر، والمدرس لا يزال يعمل بمدرسته كما هو.

وكانت عدد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي قد تحدثت عن عزم المدرسة فصل المعلم بعد الحادثة التي دارت فصولها الأسبوع الماضي، وهو ما نفته إدارة تعليم الرياض.

يُشار إلى أن الغامدي قد كشف في وقت سابق عن الحادث موضحًا أن لجنة عاجلة وقفت على المدرسة، وأخذت الإفادات اللازمة، واتضح من خلال النتائج الأولية قيام ولية الأمر بالاعتداء والتلفظ على المعلم وبعض منسوبي المدرسة.

وأضاف الغامدي بأن إدارة التعليم تؤكد رفضها التام تعريض البيئة التعليمية ومنسوبيها لأي إساءة أو تصرُّف يحيد بها عن أداء الرسالة المنوطة بها، مشيرًا إلى أن الإدارة ماضية بكل حزم في اتخاذ كل الإجراءات النظامية لحفظ الحقوق لأصحابها، ومحاسبة المخطئ، وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

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