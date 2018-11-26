شكرا لقرائتكم أسعار الذهب اليوم الاثنين .. عيار 21 يسجل 129.14 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، 147.58 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 135.29 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 129.14 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 110.69 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 86.09 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 12 فسجلت 73.79 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,590 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,033 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 147,585 ريالًا.

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