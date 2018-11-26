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شكرا لقرائتكم لأهالي القصيم والباحة: احذروا ضباب الـ8 ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من تدنٍّ في الرؤية الأفقية بسبب الضباب، بمناطق القصيم والباحة.
وأوضحت الأرصاد أن الحالة تكون على مناطق بريدة وعنيزة والرس والمذنب عقلة الصقور وتشمل الأماكن المفتوحة والطرق السريعة، فيما يكون الضباب في الباحة بمناطق بلجرشي والمندق والأماكن المفتوحة والطرق السريعة.
ولفتت الأرصاد إلى الحالة بدأت من الساعة الواحدة صباح اليوم الاثنين، وتستمر حتى الـ9 صباحًا.
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