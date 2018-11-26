شكرا لقرائتكم خبر إزالة 140 عقارا من أصل 400 بالكدوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حاتم المسعودي - مكة المكرمة

إنفاذا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، وبمتابعة نائبه الأمير عبدالله بن بندر، بدأت أمس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة في فصل الخدمات عن 140 عقارا في منطقة الكدوة بالعاصمة المقدسة وإزالتها، وذلك في الشروع لتطوير المنطقة وتنميتها.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المهندس جلال كعكي، «إن عملية إزالة المباني في الكدوة يتكون من أربعة مراحل، و نحن بصدد تنفيذ المرحلة الأولى، والتي هي أيضا مقسمة إلى خمسة مراحل سوف ننتهي منها وفق الجداول الزمنية الموضوعة لذلك، حيث تم استقبال أوراق أكثر من 400 عقار مزال، وهو ما يشكل نسبة 14% من عدد العقارات المزالة في منطقة الكدوة».

وأضاف أن هيئة تطوير مكة وقعت مذكرة تفاهم مع شركة الجوار السامي إحدى شركات وادي إبراهيم المطور لمنطقة الكدوة، حيث تم التفاهم على آلية الإزالة وتوقيتها، وعقدت ورش عمل عدة بهذا الصدد مع الجهات ذات العلاقة ووضع التصورات والمرئيات من قبل الجميع لتنفيذ هذه الإزالة في وقتها المحدد.

وتهدف مشاريع التطوير التي تنفذ في العاصمة المقدسة إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية على أساس التكاملية والترابط المبني على أسس وخطط شاملة ومتناسقة، تشمل جميع جوانب البيئة العمرانية، مثل التشكيل العمراني والإسكان وشبكات المواصلات والمرافق والخدمات العامة والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية.