بيليتش: لاعبو الأهلي يتفوقون على لاعبي الاتحاد .. وغويدي: المباراة لم تكن سهلة

أكد المدير الفني لفريق الاتحاد الكرواتي للفريق سلافن بيليتش أن لاعبي فريق الأهلي يتفوقون من ناحية الإمكانات على لاعبي فريقه والأهلي استحق الفوز.
وجاءت تصريحات مدرب الاتحاد في المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي جمعت فريقه والأهلي ضمن الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأضاف: لقد بدأنا المباراة بشكل إيجابي والأخطاء الفردية أسهمت في خسارتنا للقاء ونحن أصبحنا في موقف صعب في سلم الترتيب وننتظر بفارغ الصبر فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم الفريق.
فيما قال الأرجنتيني بابلو غويدي مدرب الأهلي إن المباراة لم تكن سهلة حيث بدأنا بشكل جيد وظهرت شخصية الفريق في الشوط الثاني.
وتابع عبدالله السعيد صاحب نزعة هجومية وكان له تأثير إيجابي في المباراة بتسجيله الهدف الثالث.
وأضاف خورادو والسعيد كانا عائدين من الإصابة لذلك لم يتم إشراكهما مع بداية المباراة.
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