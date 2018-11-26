السعودية اليوم / السيطرة على الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

عام / السيطرة على الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
لوس أنجليس 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس
سيطر رجال الإطفاء بشكل كامل على الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد أكثر من أسبوعين على اندلاعها.
وأفادت هيئة إطفاء الحرائق في كاليفورنيا اليوم بأنه تمت السيطرة على حريق كامب فاير بالكامل.
وأدت الحرائق التي اندلعت في الثامن من شهر نوفمبر الجاري إلى مصرع 87 شخصًا، فيما لا يزال 249 آخرين في عداد المفقودين.
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