شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد وملك البحرين يبحثان التطورات الإقليمية والدولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة)

حلّ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الأحد)، ضيفا عزيزا على إخوته في مملكة البحرين الشقيقة، وهي ثاني محطات جولته العربية، التي بدأها من دولة الإمارات العربية المتحدة الخميس الماضي.

واستقبل ولي العهد في مطار قاعدة الصخير الجوية ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة. كما كان في استقباله رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وقد أجريت لولي العهد مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكيان السعودي والبحريني. وصافح الأمير محمد بن سلمان كبار مستقبليه من الأمراء والوزراء والمسؤولين في الحكومة البحرينية. كما صافح ملك البحرين الأمراء والوزراء أعضاء الوفد المرافق لولي العهد.

وعقد ولي العهد وملك البحرين مساء أمس في قاعدة الصخير الجوية، جلسة مباحثات بحضور رئيس مجلس الوزراء البحريني، ونائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالبحرين والوفد المرافق لولي العهد.

وفي بداية الجلسة رحب الملك حمد بن عيسى بزيارة ولي العهد لمملكة البحرين، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة وما تتميز به العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، فيما عبر ولي العهد عن شكره لملك البحرين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وجرى خلال الجلسة استعراض مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

ومنح جلالة ملك البحرين وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة لولي العهد تقديراً لجهوده في دعم وتعزيز العلاقات السعودية البحرينية.

وأقام الملك حمد بن عيسى مأدبة عشاء احتفاء بولي العهد.

ويضم الوفد الرسمي لولي العهد المستشار بالديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الإعلام الدكتور عواد العواد، وورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.

كما يضم الوفد المرافق المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، ورئيس الشؤون الخاصة لولي العهد ثامر نصيف، ونائب رئيس المراسم الملكية راكان الطبيشي، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد.