شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان ونائب رئيس الإمارات وولي عهد أبوظبي يشهدون ختام «الفورمولا 1» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبو ظبي)

شهد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس (الأحد)، منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا1 في موسم 2018، على مضمار حلبة مرسى ياس في أبو ظبي.

وشهد السباق حضور الأمراء والشيوخ ورؤساء وفود عدد من الدول. وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حضر إلى نقطة انطلاق سيارات سباق الفورمولا1 أبوظبي، معلنا بدء انطلاق سباق الجولة الختامية لموسم 2018.