شكرا لقرائتكم خبر عن «حصر الأضرار» تستقبل 370 مواطناً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

أكد محافظ الليث محمد بن عبدالعزيز القباع، استقبال اللجنة المشكلة لحصر أضرار الأمطار في محافظة الليث حتى أمس (الأحد)، 370 مواطناً من المتضررين.

وقال القباع لـ«الخليج 365»، إن اللجنة شكلت بناء على توجيهات أمير منطقة مكة ونائبه، لرصد المتضررين في منازلهم وسياراتهم ومزارعهم ومواشيهم وسيستمر الاستقبال لمدة 10 أيام، مبيناً أنه تم توفير سكن للمتضررة منازلهم مع الإعاشة.

ولفت القباع إلى أن المنطقة دعمت بأكثر من 17 سيارة للرش لمنع انتشار الأوبئة، مع توفير فرق لإعادة التيار الكهربائي للمناطق المتضررة.