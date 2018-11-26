شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يناقش موضوعات مشتركة مع بوروندي وإندونيسيا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)ناقش مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، مع سفير جمهورية بوروندي لدى المملكة عيسى نتامبوكا، والقنصل العام الإندونيسي الدكتور محمد هيري شريف الدين، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال استقبال الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، السفير عيسى نتامبوكا، والدكتور محمد شريف الدين - كل على حدة - حيث تبادل معهما الأحاديث الودية.
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