شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تدشن إدارة ونظام السجل العقاري الإلكتروني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة)

دشنت أمانة محافظة جدة أمس (الأحد)، النظام الإلكتروني للسجل العقاري، وإنشاء إدارة للسجل العقاري ترتبط تنظيميا بوكالة التعمير، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها الأمانة للتعريف بمهمات وآليات الإدارة الجديدة والبرنامج التقني المرتبط بها.

وقال مدير إدارة السجل العقاري المهندس أصيل رواص إن الإدارة تعد المسؤولة والمرجع داخل أمانة محافظة جدة في تسجيل بيانات ومعلومات صكوك ملكيات الأراضي ضمن نطاق المحافظة، إلى جانب مسؤوليتها عن تأمين بيانات ومعلومات صكوك الملكية للإدارات ذات العلاقة داخل الأمانة، بهدف تعزيز ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

ولفت إلى أن الأمانة تسعى من خلال إدارة السجل العقاري إلى تأسيس بنية معلوماتية متكاملة وموثوقة لبيانات صكوك الملكية وتوفير أفضل وأحدث المعلومات، مما يرفع الكفاءة والفعالية الإدارية والتنظيمية، إضافة إلى تحسين إنتاجية الإدارات المختلفة ذات العلاقة، وتحقيق التعاون مع أصحاب المصلحة.