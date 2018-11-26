شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لما نشرته الخليج 365 .. الغامدي: مقرر حاسوب في الابتدائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك) علي بدير (تبوك)

تأكيداً لما نشرته "الخليج 365" في أكتوبر الماضي، بشأن إقرار وزارة التعليم بدء تدريس الحاسب الآلي للصفين الخامس والسادس الابتدائي، أكد مدير عام الإشراف التربوي «بنين» بوزارة التعليم الدكتور محمد بن هندي الغامدي، أن الوزارة تتوجه لهذا الأمر، باعتباره إحدى الخطط الطموحة للوزارة.

وكانت "الخليج 365" نشرت في 30/ 10/ 2018 نقلاً عن مصادر خاصة أن الوزارة أقرت التطبيق بشكل جزئي اعتباراً من بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام الدراسي 1439/ 1440هـ، في 50 مدرسة ابتدائية.

وقال مدير عام الإشراف، خلال ملتقى رؤساء ورئيسات أقسام الحاسب الآلي بالمملكة الذي انطلق في ضيافة تعليم تبوك أمس (الأحد): «نتطلع من هذا اللقاء إلى الخروج بتوصيات تساعد المختصين في تقديم مادة بمعارفها ومهاراتها تسهم في تطور قدرات الطلاب والطالبات في معارف الحاسب وخاصة في مجال البرمجة وما يخصها، إذ إن مادة الحاسب الآلي لم تعد ترفاً بل أصبحت حاجة ملحة وضرورية ولدى الوزارة عدة شراكات في هذا الجانب».

وأضاف أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تنفذها وزارة التعليم سعياً إلى تجويد عملية التعليم والتعليم في البيئات التعليمية المختلفة.

يذكر أن وزارة التعليم، دعت إداراتها المستهدفة بالبرنامج لرفع أسماء المدارس الابتدائية المرشحة لوحدة التحول الرقمي بالوزارة، على أن يفضل أن تكون المدارس المرشحة ضمن المجمعات التعليمية المطبقة لمشروع بوابة المستقبل مع ضرورة توفر مكان في المدرسة لتجهيز معمل الحاسب الآلي مع الرفع بأسماء المعلمين والمعلمات في هذه المجمعات ممن تنطبق عليهم شروط عدة: أن يكون حاصلاً على بكالوريوس حاسب آلي، وأن يقبل الإكمال في المرحلة الابتدائية في نفس المجمع، وأن يكون قادراً على تدريب أقرانه من معلمي الحاسب على المهارات المكتسبة من البرنامج، وأن يلتزم بحضور الدورات التدريبية في الداخل أو الخارج، ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية بمستوى لا يقل عن جيد.