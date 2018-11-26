شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: تدشين مبادرتي الاستزراع والممشى في ثانوية إشبيلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الصقير، عبدالله غرمان (جدة) دشن وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني أمس (الأحد)، الورشة الفنية ضمن مبادرة ماهر، وذلك في مدرسة إشبيلية الثانوية بجدة، إضافة إلى تدشين مبادرتي ممشى الرشاقة المدرسية والاستزراع الهوائي, وأكد أن الورش الفنية التي تستهدف 100 مدرسة للبنين والبنات كمرحلة أولى، تركز على التصنيع الرقمي، وتهدف إلى مساعدة الطلاب على تحديد مساراتهم, وأعرب الحيسوني عن إعجابه بما شاهده من نماذج تربوية مميزة في إيصال المعلومة بشكل ميسر للطلاب، مشيداً بأهمية المبادرات التي تنفذها المدرسة، وذلك بعد استماعه من قائدها حسن حدادي عن أهدافها, حضر اللقاء مساعد مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية يحيى القحطاني ومدير مكتب التعليم بوسط جدة محمد بن عمر الشهري.

دشن وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني أمس (الأحد)، الورشة الفنية ضمن مبادرة ماهر، وذلك في مدرسة إشبيلية الثانوية بجدة، إضافة إلى تدشين مبادرتي ممشى الرشاقة المدرسية والاستزراع الهوائي, وأكد أن الورش الفنية التي تستهدف 100 مدرسة للبنين والبنات كمرحلة أولى، تركز على التصنيع الرقمي، وتهدف إلى مساعدة الطلاب على تحديد مساراتهم, وأعرب الحيسوني عن إعجابه بما شاهده من نماذج تربوية مميزة في إيصال المعلومة بشكل ميسر للطلاب، مشيداً بأهمية المبادرات التي تنفذها المدرسة، وذلك بعد استماعه من قائدها حسن حدادي عن أهدافها, حضر اللقاء مساعد مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية يحيى القحطاني ومدير مكتب التعليم بوسط جدة محمد بن عمر الشهري.

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