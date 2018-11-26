شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد 17 سفيراً لدول شقيقة وصديقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس (الأحد)، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

فقد تسلم خادم الحرمين الشريفين أوراق اعتماد كل من: سفير جمهورية ناميبيا غير المقيم جافيك آيزاك، وسفير جمهورية الإكوادور غير المقيم رافاييل فينتميلا تشيريبوجا، وسفير جمهورية أوزبكستان أولو غبيك مقصودوف، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية جو بيونج ووك، وسفير المملكة المغربية مصطفى المنصوري، وسفير أستراليا رضوان جدوت، وسفير جمهورية اليونان ايوانيس تاغيس، وسفير جمهورية إيرلندا جون جيرارد ماكوي، وسفير جمهورية فنلندا آنتي روتوفووري، وسفيرة مملكة بلجيكا دومنيك مينور، وسفير جمهورية إثيوبيا عبدالعزيز أحمد آدم، وسفير جمهورية سويسرا اندري شالر، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية يورغ راناو، وسفير جمهورية الأرجنتين مارسيلو فابين خيلاردوني، وسفير جمهورية العراق قحطان طه خلف، وسفير جمهورية نيكاراجوا غير المقيم محمد محمد فراره لاشتر، وسفير جمهورية التشيك يوراي كوديلكا.

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحملهم نقل تحياته لقادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة ودولهم.

بدورهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، معبرين عن شكرهم للملك سلمان على ما وجدوه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة.

وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.

حضر مراسم تسليم أوراق اعتماد السفراء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.