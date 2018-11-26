السعودية اليوم / مجلس الدفاع المشترك لجنوب السودان يناقش التريبات الأمنية في الخرطوم

عام / مجلس الدفاع المشترك لجنوب السودان يناقش التريبات الأمنية في الخرطوم
الخرطوم 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس
استضافت العاصمة السودانية الخرطوم اليوم، الاجتماع الأول لمجلس الدفاع المشترك لجنوب السودان المؤلف من ممثلي الحكومة والمعارضة بأجنحتها المختلفة، لبحث الترتيبات الأمنية، بمشاركة المبعوث الخاص لـ(إيقاد) إلى جنوب السودان إسماعيل أويس والفريق أول ركن عصام الدين المبارك ممثلا لرئيس هيئة الأركان السودانية.
واضح رئيس هيئة الأركان بجنوب السودان الفريق غبريال ريال جوك أن الاجتماع ناقش اللوائح وتحديد الجداول الزمنية لبدء عملية الترتيبات الأمنية، مشيرًا الى عقد اجتماع آخر غدًا لمناقشة المرجعيات الخاصة بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين الأطراف بجنوب السودان.
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