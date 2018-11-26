السعودية اليوم / إغلاق نقاط العبور الحدودية بين المكسيك وأمريكا

عام / إغلاق نقاط العبور الحدودية بين المكسيك وأمريكا

واشنطن 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس

أغلق حرس الحدود الأمريكي اليوم نقاط العبور بين مدينة تيخوانا المكسيكية ومدينة سان دييغو الأمريكية، بعد محاولة مئات المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى عبور الحدود إلى الأراضي الأمريكية.

وأفادت الوكالة الفدرالية للجمارك وحماية الحدود الأمريكية بأن الحدود بين البلدين أقفلت أمام السيارات والمشاة حتى إشعار آخر.

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03:16ت م

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واشنطن 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسأغلق حرس الحدود الأمريكي اليوم نقاط العبور بين مدينة تيخوانا المكسيكية ومدينة سان دييغو الأمريكية، بعد محاولة مئات المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى عبور الحدود إلى الأراضي الأمريكية.وأفادت الوكالة الفدرالية للجمارك وحماية الحدود الأمريكية بأن الحدود بين البلدين أقفلت أمام السيارات والمشاة حتى إشعار آخر.// انتهى //03:16ت م0307

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