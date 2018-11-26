شكرا لقرائتكم خبر عن الفالح: «اكتفاء» نموذج يُحتذى به من كبريات الشركات الوطنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) التقى وزير الطاقة خالد الفالح بشركاء برنامج «اكتفاء» الذي يستهدف تحويل المملكة إلى منصة لتقديم كافة التقنيات في قطاع الطاقة وبالذات تصنيع المعدات والمواد المتقدمة. التقى وزير الطاقة خالد الفالح بشركاء برنامج «اكتفاء» الذي يستهدف تحويل المملكة إلى منصة لتقديم كافة التقنيات في قطاع الطاقة وبالذات تصنيع المعدات والمواد المتقدمة. وقال عبر حسابة في «تويتر»: «سررت الليلة بلقاء شركاء برنامج»اكتفاء«، مضيفاً»كان اللقاء في مركز الملك عبدالعزيز «إثراء» بمشاركة قوية من القطاع الخاص السعودي ورؤساء كبريات شركات خدمات الطاقة العالمية. وأوضح أن البرنامج يمثل نموذجًا يُحتذى به من كبريات الشركات الوطنية في تعظيم المحتوى المحلي بأسلوب متوازن يمكن كافة الأطراف من تحقيق اهدافهم، خاتما تغريدته بـ «شكراً رامكو السعودية».



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