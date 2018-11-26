شاهد .. نائب أمير الشرقية يتفقد أماكن تجمع مياه الأمطار

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

© Sabq News قدمت بواسطة

تفقد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، الأماكن التي تضررت من الأمطار التي شهدتها المنطقة صباح أمس، بتوجيه من أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، واطلع في جولة عبر طيران الأمن على أماكن تجمعات المياه وعلى حركة السير، حيث شهدت المنطقة الشرقية كمية الأمطار تُعد هي الأعلى منذ 30 عامًا، وبلغ معدل كمية الأمطار بلغ ١٢٥ ملم.

وكان الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وجّه الجهات المعنية كافة بأخذ التدابير اللازمة للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها معظم محافظات المنطقة، واتباع جميع وسائل السلامة التي تضمن بإذن الله تعالى عدم الضرر بأي مواطن أو مقيم.

وأكد ضرورة العمل على منع تجمع المياه وسحبها بشكل مباشر وإرشاد قائدي المركبات بسلك الطرق الآمنة، سائلاً الله عز وجل أن يجعلها أمطار خير وبركة، ويحفظ الجميع من أي مكروه.

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