الانضباط: إيقاف "بيتروس" و"بلعمري" مباراة واحدة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارين انضباطيين على خلفية الأحداث المصاحبة لمباراة النصر والشباب الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين طالت لاعبًا من كل فريق وجاءت على النحو التالي:

إيقاف لاعب نادي الشباب جمال بلعمري مباراة رسمية واحدة لقيامه في الدقيقة 90 من مباراة فريقه مع النصر بحرمان لاعب الفريق المنافس من فرصة مؤكدة لتسجيل هدف وهو ما أدى إلى طرده مباشرة من قِبل الحكم.

إيقاف لاعب نادي النصر بيتروس أروجو مباراة رسمية واحدة وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال لقيامه في الدقيقة 74 من المباراة باستخدام اللعب العنيف تجاه لاعب منافس وهو ما أدى إلى طرده مباشرة من قِبل الحكم.

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