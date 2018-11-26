الانضباط: إيقاف "بيتروس" و"بلعمري" مباراة واحدة

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارين انضباطيين على خلفية الأحداث المصاحبة لمباراة النصر والشباب الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين طالت لاعبًا من كل فريق وجاءت على النحو التالي:
إيقاف لاعب نادي الشباب جمال بلعمري مباراة رسمية واحدة لقيامه في الدقيقة 90 من مباراة فريقه مع النصر بحرمان لاعب الفريق المنافس من فرصة مؤكدة لتسجيل هدف وهو ما أدى إلى طرده مباشرة من قِبل الحكم.
إيقاف لاعب نادي النصر بيتروس أروجو مباراة رسمية واحدة وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال لقيامه في الدقيقة 74 من المباراة باستخدام اللعب العنيف تجاه لاعب منافس وهو ما أدى إلى طرده مباشرة من قِبل الحكم.
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