شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات سعودية - بحرينية تستعرض التعاون ومستجدات الأحداث والان نبدء بالتفاصيل

وفي بداية الجلسة رحب الملك حمد بن عيسى بزيارة سمو ولي العهد لمملكة البحرين، معربا عن سعادته بهذه الزيارة وما تتميز به العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

فيما عبر سمو ولي العهد عن شكره لجلالة ملك البحرين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

ومنح جلالة ملك البحرين وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة لسمو ولي العهد تقديرا لجهود سموه في دعم وتعزيز العلاقات السعودية - البحرينية.

وجرى خلال الجلسة استعراض مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها. وقد أقام جلالة الملك حمد بن عيسى مأدبة عشاء احتفاء بسمو ولي العهد.

وكان سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قد وصل مساء أمس إلى مملكة البحرين، وكان في استقبال سموه في مطار قاعدة الصخير الجوية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. كما كان في استقبال سمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين. وقد أجريت لسمو ولي العهد مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكيان السعودي والبحريني. وصافح سمو ولي العهد كبار مستقبليه من أصحاب السمو وأصحاب المعالي والمسؤولين في الحكومة البحرينية. كما صافح جلالة ملك البحرين أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء أعضاء الوفد المرافق لسمو ولي العهد. ويضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الإعلام د. عواد العواد، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان. كما يضم الوفد المرافق المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع فهد العيسى، ورئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد ثامر نصيف، ونائب رئيس المراسم الملكية راكان الطبيشي، وسكرتير سمو ولي العهد د. بندر الرشيد.