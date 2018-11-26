- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «قياس» يرصد آراء 800 مستفيد من خدمات مستشفى قوى الأمن والان نبدء بالتفاصيل
الأمير فهد بن عبدالله
الأمير فهد بن عبدالله
مستوى الخدمات
جاء ذلك تزامنا مع تسلم رئيس اللجنة العليا للمشروع صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود، مؤخرا، تقريرا مفصلا بمستوى الخدمات التي يقدمها «مستشفى قوى الأمن» بالدمام من قبل فريق الدعم الاستشاري للمشروع، والذي جاء بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس المشروع، والقاضية بإجراء الاستطلاع الميداني لقياس رضا المستفيدين من خدمات «مستشفى قوى الأمن» بالدمام.
ثلاثة باحثين
وأشار مساعد المدير التنفيذي لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بالمنطقة الشرقية سعد القحطاني، إلى استطلاع المشروع مؤخرا لرصد آراء (800) مستفيد ومستفيدة من مستوى الخدمات التي يقدمها «مستشفى قوى الأمن» بالدمام، وذلك بمشاركة ثلاثة باحثين من إمارة المنطقة الشرقية في المسح الميداني الذي امتد قرابة الشهر، بإجراء المقابلات الميدانية وجها لوجه باختيار المجيبين بشكل عشوائي وتعبئة الاستبانات آليا عبر أجهزة لوحية (أيباد) في ظرف لا يتجاوز أكثر من ثماني دقائق لكل مستفيد.
ولفت مساعد المدير التنفيذي للمشروع سعد القحطاني، إلى أن فريق الدعم الاستشاري برئاسة سعيد الغامدي، وعضوية محمد المزيعل، وخميس مطران، ومحمد معشي، كذلك مرتضى النمر، وحسن خرمي، انتهوا مؤخرا من إعداد تقرير مفصل بمستوى الخدمات التي يقدمها «مستشفى قوى الأمن» بالدمام.
شكرا لقرائتكم خبر عن «قياس» يرصد آراء 800 مستفيد من خدمات مستشفى قوى الأمن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .