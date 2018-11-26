شكرا لقرائتكم خبر عن «قياس» يرصد آراء 800 مستفيد من خدمات مستشفى قوى الأمن والان نبدء بالتفاصيل

تقدم رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود، باسمه ونيابة عن أعضاء اللجنة العليا وأعضاء الفرق التنفيذية للمشروع بالشكر الوافر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس المشروع، على دعمهما الكبير ومتابعتهما الدقيقة لمراحل المشروع مما كان له بالغ الأثر في توفير كافة عوامل النجاح لتحقيق الأهداف المرجوة بإذن الله، والشكر موصول لجميع المسؤولين بالقطاعات الحكومية المستهدفين بالمشروع ولمنسوبيهم على تعاونهم وجهودهم المبذولة لإنجاح أهداف المشروع وفقا لما خطط له.

مستوى الخدمات

جاء ذلك تزامنا مع تسلم رئيس اللجنة العليا للمشروع صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود، مؤخرا، تقريرا مفصلا بمستوى الخدمات التي يقدمها «مستشفى قوى الأمن» بالدمام من قبل فريق الدعم الاستشاري للمشروع، والذي جاء بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس المشروع، والقاضية بإجراء الاستطلاع الميداني لقياس رضا المستفيدين من خدمات «مستشفى قوى الأمن» بالدمام.

ثلاثة باحثين

وأشار مساعد المدير التنفيذي لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بالمنطقة الشرقية سعد القحطاني، إلى استطلاع المشروع مؤخرا لرصد آراء (800) مستفيد ومستفيدة من مستوى الخدمات التي يقدمها «مستشفى قوى الأمن» بالدمام، وذلك بمشاركة ثلاثة باحثين من إمارة المنطقة الشرقية في المسح الميداني الذي امتد قرابة الشهر، بإجراء المقابلات الميدانية وجها لوجه باختيار المجيبين بشكل عشوائي وتعبئة الاستبانات آليا عبر أجهزة لوحية (أيباد) في ظرف لا يتجاوز أكثر من ثماني دقائق لكل مستفيد.

ولفت مساعد المدير التنفيذي للمشروع سعد القحطاني، إلى أن فريق الدعم الاستشاري برئاسة سعيد الغامدي، وعضوية محمد المزيعل، وخميس مطران، ومحمد معشي، كذلك مرتضى النمر، وحسن خرمي، انتهوا مؤخرا من إعداد تقرير مفصل بمستوى الخدمات التي يقدمها «مستشفى قوى الأمن» بالدمام.