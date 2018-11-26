شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تشل حركة سكان بني يزيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

أوقفت الطرق التي تعرضت للانقطاع جراء الأمطار التي شهدتها محافظة الليث ومراكزها تحركات سكان قرى بني يزيد شرقي محافظة الليث وعزل سكانها عن العالم «برا وجوا»، بعد أن تعرضت الطرق للقطع والاتصالات للتعثر والكهرباء للانقطاع. فيما جرفت السيول بعض السيارات والطرق، ما دفع السكان للبقاء محتجزين غير قادرين للعودة إلى الليث أو الوصول لمنازلهم، ما حدا بهم لقطع الطريق مشيا على الأقدام بعائلاتهم يحملون احتياجاتهم على ظهورهم.

وأشار السكان إلى أن مطالبهم السابقة بإعادة النظر في انقطاع الطرق المتكررة التي عزلتهم دون إنهاء المعاناة بتنفيذ عبارات وجسور تحميهم من الخطر وتوقف الانقطاع، إلا أن وزارة الطرق تجاهلت المطالب حتى أصبحوا ضحايا للسيول التي تداهمهم في بطون الأدوية، مستشهدين بعدد من الحوادث المتكررة.