شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بلدية الليث لـ«الخليج 365»: تجاوزنا مرحلة الخطر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الذبياني (الليث)

تواصل آليات ومعدات بلدية الليث انتشارها في كافة أحياء محافظة الليث وتتواجد في الميدان منذ أمس الأول (السبت) لشفط مياه الأمطار التي أغرقت شوارع المحافظة، والعمل على رفع الأتربة والرمال ومخلفات السيول التي اجتاحت الليث مساء الجمعة الماضية، وخلّفت وراءها كميات كبيرة من المياه، التي أعاقت الحركة المرورية، وكثفت الآليات جهود الشفط في المواقع الأكثر تضرراً داخل أحياء الكليبية وجنوب المحافظة ومواقع المدارس وفتح شبكات التصريف لتسهيل دخول مياه الأمطار.

وقال رئيس بلدية محافظة الليث لـ«الخليج 365» المهندس محمد القحطاني، إن مرحلة الخطر تم تجاوزها، وهي المرحلة الأخطر، وتمت إعادة الأوضاع بنسبة تجاوزت ٩٠.%، وما زالت الفرق تعمل، حيث تم استنفار جميع موظفي البلدية البالغ عددهم نحو ٢٥٠ موظفا وكافة الآليات والمعدات، وتم تنظيف المجرى الشمالي تماما تحسبا لسيول قادمة جديدة.