شكرا لقرائتكم خبر عن لجان لحصر الأضرار في محافظات الباحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالخالق ناصر الغامدي (الباحة) واصلت لجان حصر أضرار الأمطار في محافظات الباحة سراة وتهامة وبادية أعمالها للوصول إلى المتضررين من المواطنين، وحصر الأضرار الناجمة عن الأمطار في ممتلكاتهم، وتشكلت اللجنة من إعضاء بإمارة الباحة والمالية والتجارة والشرطة والدفاع المدني، توجد في كل محافظة كالقرى والمخواة والعقيق والحجرة والشعراء والمراكز المرتبطة بها لجان فرعية للعمل على حصر الممتلكات المتضررة من منازل ومزارع ومواشٍ ومركبات، وذلك بمتابعة من محافظي المحافظات وروساء المراكز، كما دعت اللجنه المتضررين لمراجعة مقرها بكل محافظة، إذ ستقوم تلك اللجان برفع تقرير لأمير الباحة عند الانتهاء من أعمالها وحصر كل الأضرار المتعلقة بالأمطار.

واصلت لجان حصر أضرار الأمطار في محافظات الباحة سراة وتهامة وبادية أعمالها للوصول إلى المتضررين من المواطنين، وحصر الأضرار الناجمة عن الأمطار في ممتلكاتهم، وتشكلت اللجنة من إعضاء بإمارة الباحة والمالية والتجارة والشرطة والدفاع المدني، توجد في كل محافظة كالقرى والمخواة والعقيق والحجرة والشعراء والمراكز المرتبطة بها لجان فرعية للعمل على حصر الممتلكات المتضررة من منازل ومزارع ومواشٍ ومركبات، وذلك بمتابعة من محافظي المحافظات وروساء المراكز، كما دعت اللجنه المتضررين لمراجعة مقرها بكل محافظة، إذ ستقوم تلك اللجان برفع تقرير لأمير الباحة عند الانتهاء من أعمالها وحصر كل الأضرار المتعلقة بالأمطار.

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