شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يناقش برامج تطوير الخدمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة، يوم أمس، وبحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية الدكتور زيدان بن خلف العنزي، يرافقه فريق عمل البرنامج.

واستمع أمير جازان خلال اللقاء إلى شرح موجز من الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية عن البرامج المقدمة، التي تهدف إلى تطوير العمل في مرافق وزارة الداخلية بما في ذلك إمارة منطقة جازان، والمحافظات والمراكز التابعة لها، مشيرا إلى أن البرامج ستعمل على سن آليات وإعداد برامج تقنية لتطوير الخدمات التي تقدمها إمارات المناطق للمراجعين بما يحقق آمال وتطلعات القيادة، إلى جانب تنمية الكفاءات الوظيفية العاملة وصولاً إلى تميز وجودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى تصميم وتنفيذ إستراتيجيات شاملة لتطوير وتحقيق منظومة عمل مؤسسي متميز استنادا إلى أفضل الخبرات والممارسات والتجارب المحلية والعالمية ورفع كفاءة الإنفاق في جميع أعمال منظومة وزارة الداخلية في مناطق المملكة كافة. ونوه الأمير محمد بن ناصر بالدعم الذي تتلقاه وزارة الداخلية من قبل القيادة الرشيدة، والجهود التي تقدمها الوزارة عبر البرامج التطويرية التي تستهدف في المقام الأول الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، مؤكداً أن مثل هذه البرامج ستنعكس بالإيجاب على تنمية المناطق وارتفاع معدل الأداء بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها.