شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن خالد يؤكد دور المجالس البلدية في مراقبة الأداء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريح (أبها) أكد أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد خلال لقائه أمس (الأحد) في مكتبه بديوان الإمارة رئيس المجلس البلدي بمحافظة النماص محسن بن سعد الشهري وأعضاء المجلس، ضرورة الوقوف على أداء البلديات والخدمات التي تقدمها، تلبية لاحتياجات المواطنين من الخدمات والرفع من مستواها، إضافة إلى نقل صوت المواطن للمسؤول لما يعود بالرقي للخدمات المقدمة لهم ودفع عجلة التنمية، مشددا على العمل بروح الفريق الواحد، مشيرا إلى أن عمل المجالس البلدية هو عمل تكاملي بينهم وبين الأمانات والبلديات. واطلع أمير عسير على عدد من أنشطة وجهود المجلس خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الخطط المستقبلية للمجلس، والتي يأتي في مقدمتها تنفيذ مشاريع الطرق المعتمدة بالمحافظة وعدد من الخدمات البلدية.

أكد أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد خلال لقائه أمس (الأحد) في مكتبه بديوان الإمارة رئيس المجلس البلدي بمحافظة النماص محسن بن سعد الشهري وأعضاء المجلس، ضرورة الوقوف على أداء البلديات والخدمات التي تقدمها، تلبية لاحتياجات المواطنين من الخدمات والرفع من مستواها، إضافة إلى نقل صوت المواطن للمسؤول لما يعود بالرقي للخدمات المقدمة لهم ودفع عجلة التنمية، مشددا على العمل بروح الفريق الواحد، مشيرا إلى أن عمل المجالس البلدية هو عمل تكاملي بينهم وبين الأمانات والبلديات. واطلع أمير عسير على عدد من أنشطة وجهود المجلس خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الخطط المستقبلية للمجلس، والتي يأتي في مقدمتها تنفيذ مشاريع الطرق المعتمدة بالمحافظة وعدد من الخدمات البلدية.

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