شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: 3227 مستفيدا من الخدمات المنزلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وليد الرخيمي (الرياض)

أكدت صحة الرياض أن عدد المرضى المستفيدين من برنامج الرعاية الصحية المنزلية بمنطقة الرياض خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 3227 مريضا. وأضافت أن عدد المرضى المسجلين بالبرنامج في الفئة العمرية من (14 سنة أو أقل) بلغ 21 مريضا، والفئة العمرية (14 سنة وأقل من 65 سنة) بلغ 1277 مريضا، أما عدد المرضى للفئة العمرية (65 سنة فأكثر) فبلغ 1929 مريضا. ولفتت إلى أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل غيارات الجروح والتغذية باستخدام الأنابيب ومتابعة السكر وضغط الدم، وإجراء التحاليل والقسطرة البولية والدعم النفسي والاجتماعي ومتابعة العلاج النفسي والاجتماعي وتقديم خدمات التوعية الصحية للمرضى وأسرهم، مبينة أن البرنامج يعتمد على مجموعة من الأنشطة والخدمات الطبية (علاجية، وقائية، تأهيلية، وتوعوية، واجتماعية) التي تقدم لفئات معينة من المرضى بين أهليهم وذويهم في أماكن إقامتهم وفق معايير محددة وآلية عمل من خلال فريق طبي مؤهل لهذا الغرض.