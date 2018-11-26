شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: رصد 20 مخالفة صحية وإزالة 5 خيام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة) رصدت وحدة الخدمات النسائية ببلدية نمار التابعة لـ«أمانة منطقة الرياض» 20 مخالفة صحية وفنية، وذلك استمراراً لحملات الرقابة على المنشآت النسائية، إذ تم تطبيق العقوبات النظامية بحق ملاكها حفاظاً على الصحة العامة. كما واصلت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية الروضة جولاتها اليومية شرق الرياض للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية، حيث تمت إزالة 5 خيام مخالفة، و12 جلسة، وتم إنذار 9 خيام استعدادا للإزالة ومعالجة عدد من الحفر في الشوارع.

رصدت وحدة الخدمات النسائية ببلدية نمار التابعة لـ«أمانة منطقة الرياض» 20 مخالفة صحية وفنية، وذلك استمراراً لحملات الرقابة على المنشآت النسائية، إذ تم تطبيق العقوبات النظامية بحق ملاكها حفاظاً على الصحة العامة. كما واصلت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية الروضة جولاتها اليومية شرق الرياض للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية، حيث تمت إزالة 5 خيام مخالفة، و12 جلسة، وتم إنذار 9 خيام استعدادا للإزالة ومعالجة عدد من الحفر في الشوارع.

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